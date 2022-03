Dossena sicuro: «A Mancini manca un attaccante top»

Beppe Dossena, ex calciatore, è convinto che all’Italia di Mancini manchi un attaccante top a livello internazionale: le sue parole

Ospite ai microfoni di Radio 1, Beppe Dossena ha parlato in questi termini dell’Italia:

«L’Italia da anni non ha una attaccante di caratura internazionale come Ronaldo o Lewandowski. Contro la Macedonia non è mancato solo Ciro Immobile, ma anche Lorenzo Insigne. Siamo mancati negli uno vs uno perché tutte le volte che potevamo creare un pericolo, facevamo degli sterili cross, che la difesa avversaria intercettava facilmente».