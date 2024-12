Dorgu Milan, che riconoscimento per l’obiettivo di mercato: vince il premio di miglior giovane danese dell’anno. Le ultimissime

Patrick Dorgu è uno degli obiettivi del calciomercato Milan. Il giovanissimo difensore sta davvero impressionando nell’ultimo periodo con la maglia del Lecce, attualmente sotto la guida di Giampaolo.

Il classe 2004 è stato premiato addirittura come miglior giovane danese della stagione. Questo, per il calciatore del Lecce, è un grandissimo riconoscimento e, come scritto da Fabrizio Romano, con ogni probabilità cambierà squadra a fine anno.