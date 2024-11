Dorgu Milan, richiesta clamorosa del club salentino: servono 50 milioni di euro. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Se si parla del calciomercato Lecce non si può non nominare Patrick Dorgu, oggi gioiello salentino per cercare di raggiungere in fretta possibile la salvezza. Corvino ascolta anche i vari interessi delle altre squadre, ma dall’altra non si fa trovare impreparato.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, sull’esterno ci sono Napoli e Milan, ma Corvino per Dorgu chiede 50 milioni di euro. Questa è una cifra, per le casse societarie, attualmente troppo alta.