Dorgu Milan, due club di Serie A SFIDANO i rossoneri per il terzino: è anche un’IDEA del Napoli! Il Lecce fissa il prezzo

Da mesi il nome di Patrick Dorgu è finito nel mirino dei dirigenti del calciomercato Milan, che lo hanno potuto apprezzare nel corso della scorsa stagione al Lecce. Il terzino danese adesso comincia ad avere sempre più estimatori, soprattutto in Serie A.

Il classe 2004 è l’ultima idea del Napoli in caso di addio di Mario Rui (il quale potrebbe trasferirsi in Portogallo), ma sulle sue tracce c’erano già i rossoneri ed anche l’Atalanta. Il club salentino intanto ne fa una valutazione abbastanza alta, attorno ai 10 milioni di euro. Nei mesi scorsi si era parlato anche del Bayer Leverkusen, ma poi i tedeschi hanno acquistato Belocian che può fare anche l’esterno mancino come ruolo. A riferirlo è TMW.