Donnarumma torna al Milan? Dalla Francia rilanciano ma l’ipotesi è impossibile

Dalla Francia, e in particolare l’Equipe, rilanciano l’ indiscrezione di un possibile ritorno di Donnarumma al Milan: affare impossibile

Questa mattina è emersa dalla Francia, e in particolare dall’Equipe, la clamorosa indiscrezione secondo cui il nuovo fondo arabo in procinto di chiudere l’acquisto del Milan starebbe lavorando per il ritorno a Milanello di Gianluigi Donnarumma. La notizia ha evidentemente suscitato scalpore visto il traumatico addio della scorsa estate ma l’affare, ad oggi, sembra francamente impossibile.

I rossoneri hanno puntato su Maignan che in questa stagione si è dimostrato un portiere affidabilissimo, capace di raccogliere l’eredità del classe ’99 senza particolari problemi. Inoltre, oltre alla questione di un dualismo che non farebbe bene a nessuno, persistono degli importanti problemi ambientali. Il tifo rossonero non accetterebbe mai un Donnarumma bis rendendo l’eventuale seconda avventura del portiere a Milano francamente invivibile.