Donnarumma sulla corsa scudetto: «Spero e tifo per la vittoria del Napoli». Le parole dell’ex portiere rossonero

Gianluigi Donnarumma ha parlato ai microfoni di Canale 21 della corsa scudetto, indicando il Napoli come la squadra per cui tifa. Ecco le parole dell’ex Milan:

«Non so perché dal mio approdo al Milan ci sono stati alcuni dubbi sul mio amore per Napoli, ma in realtà amo Napoli. È la mia città e non c’è dubbio su questo. Contento se il Napoli vincesse lo scudetto? Troppo. Troppo, lo spero davvero».