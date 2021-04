Donnarumma può restare al Milan: un club si sfila dalla corsa

Donnarumma può restare al Milan: dalla Francia riportano di un club che si sarebbe sfilato dalla corsa

Secondo quanto riportato da Buzz Sport , si alzano le quotazioni di una permanenza di Gianluigi Donnarumma al Milan. Il Psg, uno dei principali indiziati ad acquistarlo si sarebbe infatti momentaneamente sfilato dalla corsa preferendo continuare Keylor Navas .

I parigini dunque hanno deciso di continuare con il proprio attuale portiere, in scadenza nel 2023, ma potrebbero tornare a bussare alle porte del Milan – qualora riuscisse a rinnova Gigio in estate – per la stagione 2023/2024. Senza il Psg resterebbe attualmente solo la Juventus tra le squadre maggiormente interessate all’estremo difensore rossonero.