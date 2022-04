Donnarumma ha nostalgia del Milan: i tifosi osteggiano il suo ritorno. Stagione difficile per il portiere del PSG

Nel giorno di Inter Milan, Gazzetta dà spazio alla nostalgia Donnarumma che con il Psg non sembra ingranare. Annata difficile quella del portiere italiano che, contro il Marsiglia, ha commesso l’ennesimo errore da matita rossa della sua stagione.

La concorrenza di Navas e la pressione non stanno aiutando Gigio a restare tranquillo e le sue prestazioni ne sono la dimostrazione. La nostalgia di San Siro si fa sentire, ma i tifosi sono contrari al suo ritorno caldeggiato da L’Equipe visto anche l’insediamento di Investcorp. L’addio ha lasciato strascichi importanti e Maignan non sta facendo rimpiangere il classe ’99. Alla fine Donnarumma potrebbe restare in Francia un’altra stagione in attesa di sviluppi futuri.