Donnarumma torna in Serie A? La Juve può prenderlo a prezzo di favore. Il portiere medita di lasciare il PSG

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, potrebbe riaprirsi la pista Donnarumma per la Juve. Il club bianconero è attento alla sua situazione: il portiere si è accorto che a Parigi c’è un ambiente particolare e sta iniziando a guardarsi attorno, magari per un ritorno in Italia.

Quanto chiede il Psg per il suo cartellino? Per chi arriva a zero e va via, in genere, i costi sono limitati. Donnarumma avrebbe poi il diritto allo sconto del 50 per cento sulle tasse a partire dal 2023. In ogni caso, l’opzione Juventus resta sullo sfondo.