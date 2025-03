Donnarumma all’Inter, non si placano le voci riguardo un possibile trasferimento: la situazione è questa. Le ultimissime sui rossoneri

Continuano le voci su Gianluigi Donnarumma accostato al calciomercato Inter, alimentate dalle parole del diretto interessato al termine di Italia Germania.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport le operazioni dell’ex Milan con il PSG per il rinnovo in scadenza nel 2026 non sono partite. Senza intesa il portiere della nostra nazionale andrebbe in scadenza e sarebbe appetibile per ogni grande squadra, compresa la squadra nerazzurra.