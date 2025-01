Donnarumma, prende corpo questa clamorosa ipotesi per l'ex Milan! Ha fatto sapere che... Ultimissime

Condividi via email

Donnarumma, per l’ex Milan prende piede l’ipotesi Inter per la prossima estate: il portiere disposto ad uno sconto sull’ingaggio

Come riferito da Tuttosport, Donnarumma, ex Milan, continua a strizzare l’occhio all’Inter in vista della prossima estate.

Donnarumma, che a Parigi guadagna tantissimo, 9-10 milioni di base più 3 di bonus, ha fatto arrivare a chi di dovere il messaggio che sarebbe disposto a percepire uno stipendio più basso, diciamo in linea con quello degli altri big nerazzurri (6-7 più bonus), Lautaro (9) escluso. Non si può parlare di trattativa né di affare in vista, ma Donnarumma pensa all’Inter e l’Inter ragiona su Donnarumma perché il portiere a fine febbraio compirà 26 anni e dunque ne ha ancora una decina abbondante di carriera davanti.