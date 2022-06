Donnarumma addio al Psg? Per i bookies anche Juve e Milan in corsa

Donnarumma potrebbe dire addio al Psg dopo appena un anno. I bookies credono nel colpo Juventus, in quota anche il Milan

Il dualismo con Navas non è mai stato digerito pienamente da Donnarumma, ecco perchè l’attuale portiere del Psg potrebbe lasciare il club parigino dopo appena un anno.

Secondo gli esperti sono infatti tanti i top club interessati a Donnarumma, con la Juventus, già sulle sue tracce la scorsa estate, avanti a tutti per un possibile acquisto in questa sessione di calciomercato in quota a 9. A 25, riporta Agipronews, c’è il Barcellona, in odore di rivoluzione ma frenato dalle beghe economico-societarie), mentre un clamoroso ritorno al Milan è fissato a 40, un’opzione resa complicata soprattutto dallo straordinario rendimento del sostituto Mike Maignan