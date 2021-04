Donadoni: «Milan vincente? Cominciamo ad eliminare certe situazioni»

Donadoni parla del Milan a Gazzetta dello sport e lo fa sottolineando un aspetto importante della mentalità vincente di un gruppo coeso

Donadoni parla del Milan a Gazzetta dello sport e lo fa sottolineando un aspetto importante della mentalità vincente di un gruppo coeso. Le sue parole.

VIA IL SUPERFLUO- «Dall’esterno è difficile dire cosa sia successo ma di certo è arrivato il momento di raccogliere tutte le risorse possibili per evitare passi falsi. Vanno cancellati tutti i discorsi collaterali che portano via energia, dal mercato in poi. I rinnovi di contratto sono un tarlo che può restare nella testa dei calciatori, le situazioni ancora aperte andrebbero chiarite il prima possibile».