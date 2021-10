Donadoni: «Leao? Ha talento ma non deve sentirsi appagato»

Roberto Donadoni, ex ct della Nazionale Italiana, ha parlato di Rafael Leao. Le parole dell’ex calciatore di Atalanta e Milan

Roberto Donadoni è il grande doppio ex della sfida tra Atalanta e Milan, maglie che ha vestito da calciatore. L’ex commissario tecnico della Nazionale Italiana è stato intervistato da Tuttosport.

«Premetto che non mi piace fare paragoni in quanto sono convinto che ogni calciatore abbia una sua unicità e debba essere apprezzata in quanto tale. Il portoghese ha talento e qualità importanti e, vista l’età ancora di grande prospettiva, può e deve crescere ancora molto. Nell’ultima partita di Champions League l’ho visto bene, tuttavia dopo il gol mi ha dato l’impressione di accontentarsi e specchiarsi un po’ troppo. Ecco, l’ulteriore salto di livello che deve fare è proprio questo: mai sentirsi appagato e dare sempre qualcosa in più. Solo così riuscirà a diventare determinante per la squadra».

