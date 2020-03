Donadoni: «Io tecnico? Per ora posso solo escludermi, in futuro chissà»

Gazzetta dello Sport, parla Roberto Donadoni, in particolar modo sulla panchina rossonera e ovviamente sulla situazione

IN FUTURO CHISSÀ- «L’augurio è che la squadra possa finire la stagione al meglio, al bene del club penserà chi di dovere. Meglio Donadoni o Rangnick? Alla sua domanda non c’è una risposta: allo stato attuale non posso fare altro che auto-escludermi. Poi, in futuro, chissà…».