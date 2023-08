Dominguez Milan si può fare! Lunedì possibile contatto col Bologna a margine della partita di Serie A: ULTIME

Non è ancora del tutto tramontata l’ipotesi Nicolas Dominguez per il Milan. Condizione necessaria per apparecchiare l’assalto all’argentino è l’accordo con il Fenerbahce per la cessione di Krunic.

Nel caso in cui i turchi tornassero alla carica – si legge oggi sul Corriere dello Sport – è probabile che le dirigenze di Milan e Bologna lunedì a margine della partita parlino del centrocampista argentino in scadenza il prossimo anno.