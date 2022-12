Le parole di Youri Djorkaeff, ex nazionale francese ed attuale consigliere di Infatino, sull’attaccante del Milan Olivier Giroud

Di seguito un estratto dell’intervista de La Gazzetta dello Sport a Youri Djorkawff, ex nazionale francese ed attuale consigliere di Infatino, su Olivier Giroud.

«Olivier ha cominciato al Grenoble, come me. Quando è arrivato a Milano, mi ha scritto per un consiglio sulla città. Gli ho detto che andava tutto bene… ma aveva sbagliato squadra».