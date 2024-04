Dirigenza Milan, TUTTE le decisioni dopo l’incontro di oggi: chi resta e chi arriva

Dirigenza Milan, TUTTE le decisioni dopo l’incontro di oggi a Londra: chi resta e chi arriva. Definito il futuro societario

C’era molta curiosità attorno ad un incontro in programma per questa mattina a Londra che avrebbe dovuto chiarire quella che sarà la dirigenza del Milan per il futuro, a partire dalla prossima stagione. Come riferisce Gianluca Di Marzio, sostanzialmente è stato confermato in blocco l’organigramma attuale.

La decisione principale è legata a Comolli, attuale presidente del Tolosa, il quale non avrà alcun ruolo nella società rossonera. Furlani rimarrà come amministratore delegato, così come faranno Moncada in qualità di responsabile dell’area tecnica e D’Ottavio come direttore sportivo. Conferma per Ibrahimovic come consulente supervisore. Le valutazioni su Pioli sono sospese fino al termine della stagione. Infine la novità riguarda l’ingresso di Jovan Kirovski, il quale si occuperà del progetto della squadra Under 23 che sarà affidata a Bonera.