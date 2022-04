Dionisi: «Frattesi e Scamacca per le big? Credo serva di più»

Ecco le parole del tecnico del Sassuolo, Dionisi, su Frattesi e Scamacca accostati alle big tra cui il Milan

Il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, in un’intervista a FanPage ha parlato di diversi aspetti tra cui di Frattesi e Scamacca accostati alle big, tra cui il Milan:

«Hanno delle qualità? Assolutamente sì. Stanno facendo bene? Altrettanto vero. Io credo che serva di più. Esperienza non ne hanno, entusiasmo tantissimo e qualità anche: se possono bastare, allora sì. Ma non sta a me dirlo, io sono l’allenatore del Sassuolo e me li tengo stretti, come tutti gli altri».