Diogo Leite, l’obiettivo del Milan APRE: «Un grande club, se si presenta un’opportunità..»

Diogo Leite, obiettivo del calciomercato Milan, ha parlato ai microfoni di A Bola facendo chiarezza sul suo futuro

LE PAROLE – «Mi piace sempre pensare al presente, e sono qui all’Union, facendo del mio meglio per il club per raggiungere i suoi obiettivi. Certo, se arriverà una buona opportunità per il club e per me, vedremo. Presto si deciderà il meglio per entrambi. Mi piace concentrarmi sul presente. Non penso troppo, è quello che deve succedere. Se è una buona opportunità per entrambe le parti, è qualcosa di cui discuteremo. Il Milan è un grande club, si sa, è ai vertici dei club europei. È bello quando senti l’interesse di altri club, è un segno che il tuo lavoro viene premiato, che stai facendo un buon lavoro e questo mi dà la motivazione per continuare a lavorare e dare il massimo ogni giorno. Sono concentrato sul presente. Quello che verrà dopo lo vedremo presto»