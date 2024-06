Diogo Leite Milan: l’Union Berlino fissa il PREZZO per lasciarlo partire. Furlani avvisato, novità per l’obiettivo in difesa

Secondo quanto riportato da Alessandro Sugoni a Sky Sport 24, il calciomercato Milan ha individuato un nuovo nome per rinforzare la propria difesa in vista dell’estate. Trattasi di Diogo Leite, centrale classe ’99 in forza all’Union Berlino.

Per lasciarlo partire, però, il club tedesco non intende fare sconti, anzi: servono 18 milioni di euro per qualsiasi pretendente. Furlani, Moncada e Ibrahimovic avvisati.