Dino Baggio: «Sa da tempo in che squadra giocherà il prossimo anno»

Dino Baggio ha rilasciato una breve intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, le sue parole su Donnarumma:

«Anzitutto, sa da tempo che si sarebbe arrivati a questo: per uno come lui non si arriva così vicini alla scadenza. E poi secondo me sa già che c’è una soluzione sicura: due o tre squadre, e forti, pronte a prenderlo. Firmi Donnarumma a parametro zero: ma te lo immagini?».