Condividi via email

MN24 – Dinamo Zagabria Milan, il pranzo UEFA è iniziato: ci sono Ibrahimovic, Moncada e Kirovski. Le ultimissime sui rossoneri

Allo Stadio Maksimir andrà in scena la sfida valevole per l’ultimo turno di Champions League tra la Dinamo Zagabria e il Milan. A poche ore dall’inizio di questa sfida le due dirigenze si sono ritrovate per consumare il solito pranzo UEFA.

A rappresentare i rossoneri ci sono Ibrahimovic, Moncada e Kirovski. I rossoneri, questa sera, si giocheranno l’accesso diretto agli ottavi di finale.