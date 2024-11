Diletta Leotta: «Milan Juve? I tifosi non hanno gradito lo spettacolo, lo 0-0 pesa molto per loro»

Diletta Leotta ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn sullo 0-0 di Milan Juve a San Siro: queste le sue parole nel postpartita

LE DICHIARAZIONI – «I tifosi si aspettavano di più, non hanno gradito lo septtacolo. Questa è peggiore partenza del Milan nelle ultime 4 stagioni già prima di questa partita. Lo 0-0 pesa molto per la Juve, visti i 7 infortunati, perché resta sul treno delle prime in classifica. Se prendiamo il derby d’Italia, però, da questi big match ci si aspetta sempre qualcosa in più»