Diffidati Bologna Milan: i calciatori a rischio squalifica della partita. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Allo Stadio Renato Dall’Ara andrà in scena la sfida valevole per il recupero della 9ª giornata di Serie A tra il Bologna e il Milan. Questa partita – i rossoneri – non possono permettersi di sbagliarla per rimanere aggrappati alla zona Champions League.

Attenzione ai cartellini gialli. Yunus Musah – in caso di sanzione – salterà la sfida di campionato di domenica in casa contro la Lazio.