Differenze tra Serie A e Champions per il Milan di Pioli? La spiegazione di Albertini

Demetrio Albertini, leggenda del Milan, ha parlato delle differenze che la squadra di Pioli incontra tra campionato e Champions

Nel corso dell’intervista alla Gazzetta dello Sport, Demetrio Albertini ha espresso un interessante concetto:

«Ed è proprio il ritmo l’altro fattore che marca la differenza tra le nostre squadre e quelle di Premier, della Liga, di Bundesliga. In Serie A si gioca un calcio più lento, meno dinamico: il Milan va controcorrente, ma in Champions, quando incroci una squadra come il Chelsea lo paghi. Anche se la partita di martedì non fa testo».

