Difesa Milan: Pioli come Allegri, i numeri dopo la 35ª giornata

Se il MIlan è in corsa per lo scudetto lo deve anche ai numeri della sua difesa. Erano 10 anni che non si vedevano statistiche così:

Quello con la Fiorentina è stato il settimo 1-0 del Milan in Serie A e la sedicesima partita in cui la squadra di Pioli non ha subìto gol (record del campionato).

L’ultimo Milan migliore di quello attuale di Pioli in quanto a gol subiti (30) è quello allenato da Allgeri nella stagione 2011-12 con Thiago Silva e Nesta in difesa (28).