Difesa Milan: i numeri della coppia Tomori Kalulu

L’affare Botman è in salita ma il Milan può consolarsi con i numeri confortanti della coppia di difesa Kalulu-Tomori:

come riportato da Calciomercato.com da quando a Napoli il francese classe 2000 scuola Lione ha giocato insieme all’inglese classe 1997 ex Chelsea, il Milan ha inanellato 9 successi e 2 pareggi in 11 partite di campionato. Subendo soltanto due gol nelle trasferte vinte in rimonta a Roma con la Lazio da Immobile e a Verona contro l’Hellas da Faraoni. I numeri non mentono e sono dalla loro parte