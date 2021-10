Deschamps: «Nessun dualismo tra Theo e Lucas Hernandez»

Deschamps ha parlato in conferenza stampa del legame tra Theo e Lucas Hernandez: i due possono giocare insieme

Didier Deschamps, tecnico della Francia, ha parlato in conferenza stampa del rapporto tra Theo e Lucas Hernandez, convocati entrambi in nazionale:

«La situazione di Theo e Lucas Hernandez è molto particolare soprattutto a livello di nazionali. Parliamo di due fratelli legati da un legame di sangue. Personalmente li considero solo due calciatori della nazionale francese. Per quanto riguarda i ruoli in campo, Lucas può giocare sia da terzino che da difensore centrale, mentre Theo è un terzino classico. Dipenderà dalle mie scelte partita per partita, ma possono tranquillamente giocare insieme».