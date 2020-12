Diaz ottima alternativa per questo Milan: ora più spazio in campionato

Brahim Diaz ogni volta che entra dalla panchina punge gli avversari con azioni pericolose e utili per il Milan

Brahim Diaz ha dimostrato più volte di essere una valida alternativa in questo giovane Milan allenato da Stefano Pioli. Ora ci si interroga se lo spagnolo meriti più spazio anche in campionato, dove ultimamente, ha giocato veramente poco. Nelle ultime 6 partite di Serie A, Diaz ha giocato appena 119 minuti (di cui solo l’ultima contro la Fiorentina da titolare) mettendo a referto un assist. La musica cambia invece in Europa League. Brahim Diaz nella competizione europea ha giocato in tutte e 5 le partite, 3 delle quali dal primo minuto. Aldilà della questione del riscatto da parte del Milan dal Real Madrid, i rossoneri devono cercare di sfruttarlo al meglio anche in campionato, perché il giocatore può essere utilissimo anche a gara in corso. La sua velocità e la sua tecnica, possono mettere in difficoltà chiunque.

I buoni numeri accumulati fino a questo momento sono un punto a favore del classe 1999. In 679 minuti giocati con il Milan, Brahim Diaz ha segnato 4 gol e fornito un assist vincente ai compagni.