Diaz Milan: la scelta sullo spagnolo e il retroscena su Calhanoglu

Diaz Milan: il trequartista spagnolo è diventato insostituibile per Pioli. E spunta un retroscena su Calhanoglu

Brahim Diaz è senza dubbio uno degli insostituibili del Milan di Pioli in questo avvio di stagione. In primis per le responsabilità che si è preso, in secundis perché di vere e proprie alternative al diez rossonero non ci sono. Secondo quanto riferito da Sky Sport, la società di via Aldo Rossi ha puntato molto sul classe ’99, tanto da rinunciare a Calhanoglu.

Infatti, quest’estate il Milan ha deciso di non alzare l’offerta al fantasista turco, in quanto ha intuito la possibilità di riprendere Brahim Diaz. Lo spagnolo infatti è a tutti gli effetti un numero 10, più dinamico e offensivo rispetto al giocatore dell’Inter. Per il momento, il Milan sembra aver fatto la scelta giusta.