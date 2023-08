Dia Milan, l’attaccante può finire all’Inter nell’operazione Sensi: i dettagli

Boulaye Dia, accostato in passato al Milan, potrebbe trasferirsi all’Inter: può rientrare in uno scambio con Sensi alla Salernitana

Accostato al Milan in passato, Boulaye Dia potrebbe andare all’Inter per completare il reparto offensivo di Simone Inzaghi. L’operazione sarebbe legata a quella parallela di Stefano Sensi, che viaggerebbe in direzione opposta, andando alla Salernitana.

Come riferisce il Corriere dello Sport, l’ipotesi sembra essere uscita proprio dal club campano, il quale vedrebbe di buon occhio un’operazione del genere per coprire gli attuali buchi a centrocampo.