Di Stefano analizza così Leao: «Avrà sempre queste caratteristiche. Il suo prima visto quando accanto c’era lui»

Le parole del giornalista di fede rossonera Giuseppe Di Stefano riguardo le prestazioni di Rafael Leao in maglia Milan

Le dichiarazioni di Giuseppe Di Stefano riguardo Rafael Leao e le sue prestazioni con il Milan. Il suo commento rilasciato in una diretta sul canale YouTube dell’amico Carlo Pellegatti. Questo il pensiero del giornalista di Sky Sport sull’attaccante portoghese.

PAROLE – «Leao è questo, e avrà sempre queste caratteristiche. Mi sembra complicato ora fargli cambiare tipo di calcio. Io credo che il miglior Leao lo abbiamo visto quando c’erano Kessie e Tonali, e il portoghese quindi non era attivo in fase difensiva. Oltre a lui, mi aspetto di vedere il migliore Loftus-Cheek, non può essere questo tipo di giocatore»