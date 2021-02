Di Stefano: «Ibrahimovic sorridente a Belgrado, pensa già al derby»

Intervenuto ai microfoni Sky Sport, Peppe Di Stefano ha parlato della sfida in programma questo pomeriggio a Belgrado tra Milan e Stella Rossa

Intervenuto ai microfoni Sky Sport, Peppe Di Stefano ha parlato della sfida in programma questo pomeriggio a Belgrado tra Milan e Stella Rossa: «Pubblico molto caldo qui a Belgrado. Ieri Stankovic ha ricordato quanto mancano i 60 mila allo stadio ma nelle strade e fuori dall’albergo tanti fumogeni e tanti supporter hanno fatto sentire la propria voce».

Squadra rimaneggiata per Pioli che per l’occasione ha scelto di schierare una squadra fortemente rimaneggiata con Kalulu terzino destro, Tomori e Romagnoli centrali e il solito Theo Hernandez sulla corsia mancina; centrocampo a due composto da Meité e Bennacer mentre in avanti Castillejo, Krunic e Rebic appoggeranno l’unica punta Mandzukic. «Ieri – ha concluso Peppe Di Stefano – abbiamo visto un sorridente Ibrahimovic che si prepara soprattutto in vista del derby».