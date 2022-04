Milan Bologna, Di Paolo al VAR: 6 precedenti in stagione con 2 episodi a sfavore

Questa sera al VAR di Milan Bologna ci sarà Aleandro Di Paolo. Ecco di seguito i precedenti in stagione con i rossoneri e i dettagli

Questa sera al VAR di Milan Bologna ci sarà Aleandro Di Paolo: sarà la ventottesima presenza in questa stagione di Serie A.

Di queste 28 partite ben 6 hanno riguardato il Milan e due sono gli episodi nettamente a sfavore: il rigore concesso dopo revisione al VAR per fallo di Romagnoli su Kalinic e il noto annullamento per fuorigioco di Giroud del goal di Kessie in Milan-Napoli.