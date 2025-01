Di Napoli sicuro: «L’Inter ha la squadra più forte, poi Napoli e Milan. Nazionale? Il coraggio di Spalletti fa bene»

Di Napoli, ex attaccante, ha parlato in esclusiva a Juventusnews24 della Serie A, citando anche il Milan

Chi è secondo lei la squadra con la rosa più profonda della Serie A e potenziale vincitrice del tricolore?

«Intanto il Napoli è una squadra che è lì perché, anche se è vero che l’anno scorso ha fatto un campionato disastroso, ma è anche dovuto al fatto che ha tolto Osimhen, Kvaratskhelia adesso, Zieliński, però sono arrivati Lukaku, McTominay. Il Napoli insomma ha una rosa forte, ha il vantaggio di preparare partita dopo partita con una preparazione standard senza pensare alle coppe europee. Questo è un vantaggio per il Napoli, l’Atalanta ha da parte sua non l’obbligo di vincere il campionato come ce l’ha la Juventus, ce l’ha per certi aspetti il Napoli o anche il Milan. Se però dovessi menzionare una squadra, al di là delle competizioni, ti dico l’Inter perché ha una rosa completa ma nel calcio ci sono gli imprevisti. Adesso l’Inter ha un po’ di infortunati da gestire perché nel campionato ci sono i classici fogliettini degli imprevisti come quando giochi a Monopoly e quindi devi gestirli. L’Inter ha però la squadra più forte».

Chi potrebbe essere il convocato a sorpresa di Spalletti per la prossima pausa Nazionale?

«Io ti dico che Spalletti ha coraggio e questo fa bene alla nostra Nazionale perché con Spalletti sta diventando un privilegio essere convocati e non quasi una forzatura perché quando non c’è entusiasmo, a volte la convocazione in Nazionale viene presa come una rottura di scatole. Io credo che abbia dato quel senso di appartenenza e i giochi sono aperti per tutti. Sono sicuro che qualche sorpresa possa esserci, l’ha fatto sempre Spalletti, ha coraggio; ha portato dentro giovani come Maldini e questo fa bene. Tutti sono convocabili».

