Di Napoli: «Scudetto? Milan favorito, ecco perchè»

L’ex calciatore e tecnico Arturo Di Napoli a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato della lotta scudetto in Serie A:

«Anche il Napoli, quando ha perso col Milan, lo davamo fuori dai giochi e invece ha avuto una grande reazione. Credo che sia un campionato particolare, avvincente, dove ogni partita non è mai facile. E’ tutto aperto ancora, ma il calendario del Milan è migliore a essere sinceri»

BERARDI – «I giocatori bravi giovano ovunque e con chiunque. Credo sia arrivato in un momento in cui è giusto fare il salto. E’ migliorato anche sotto l’aspetto difensivo, dà imprevedibilità e credo meriti una big. Ha l’età giusta per provarci»