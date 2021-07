Di Marzio – Milan Femminile, si chiude per due giocatrici: le ultime

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan Femminile si prepara a chiudere per due colpi di mercato

Il Milan Femminile è molto attivo in queste settimane di calciomercato. Come riportato da Gianluca Di Marzio, le rossonere, dopo aver salutato Francesca Vitale, si apprestano a chiudere per due giocatrici.

Si tratta dell’ala svizzera Nina Stapelfeldt e l’attaccante danese Sara Andersen. Entrambe le operazioni sono in dirittura d’arrivo.