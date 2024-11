Di Marzio: «Il Milan non mantiene attenzione per 2-3 partite consecutive, il problema è mentale. Già dopo l'Inter...»

Di Marzio a Sky Sport ha analizzato le difficoltà del Milan dopo il pareggio col Cagliari per 3-3: le dichiarazioni del giornalista

LE PAROLE – «E’ una questione mentale più che tattica-difensiva. Questa squadra non riesce a mantenere attenzione, concentrazione, compattezza a livello mentale per 2-3 partite consecutive. Era il timore che tanti tifosi incontrati in aereo da Madrid avevano. Avevano già abitudine, il Milan dopo il successo con l’Inter non aveva mantenuto il livello».