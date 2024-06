Di Lorenzo Milan, rossoneri fuori dalla corsa? Da Conte a Giuntoli: COSÌ può essere superata la concorrenza. Le ultime

Tra gli obiettivi più contesi in questi primi giorni di calciomercato c’è Di Lorenzo. Oltre al mercato Milan, c’è anche la Juventus che sta lavorando con decisione per portarlo in bianconero. Secondo quanto riportato da Il Mattino, Giuntoli sarebbe in forte pressing sul capitano del Napoli dopo la rottura con De Laurentiis.

Stando al quotidiano, il club bianconero sarebbe addirittura disposto a tentare la via dello scambio con Federico Chiesa pur di chiudere l’affare. L’attaccante è in cima alla lista di Antonio Conte che vuole mantenere il terzino.