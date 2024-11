Di Gregorio sfida il Milan: «La Juve è in un momento positivo. Scudetto? Pensiamo al Milan. E con Maignan…»

Di Gregorio sfida il Milan e Maignan: le parole del portiere ai media al termine della visita del Punto Luce Vallette di Torino

Di Gregorio ha parlato ai media al termine della visita del Punto Luce Vallette di Torino. Di seguito le parole del portiere raccolte da JuventusNews24:

MILAN – «Arriviamo da un buon momento e la squadra ha capito l’atteggiamento, lo spirito e l’umore che di giorno in giorno sta migliorando. Arriva in un momento positivo».

SETTIMANA IMPORTANTE – «Sicuramente sarà una settimana piena, con di mezzo la Champions League. Però, come abbiamo sempre detto, il modo in cui pensiamo è di partita in partita. Sabato c’è il Milan, poi penseremo alle altre partite».

SCUDETTO – «Non parliamo di questo, più un percorso che va affrontato step by step. Il prossimo step è il Milan quindi siamo concentrati sul Milan».

MAIGNAN – «E’ un portiere fortissimo, non c’è bisogno che dica niente io. Lo stimo molto e sarà una bella sfida».

LE PAROLE INTEGRALI SU JUVENTUSNEWS24