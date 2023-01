Di Gennaro: «De Ketelaere? Deve tirar fuori qualcosa»

L’ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro a TMW Radio, durante Maracanà, ha detto la su De Ketelaere

Milan, si riparte ed è di nuovo emergenza infortuni:

«Questi infortuni sono un problema ma recupera Calabria, che è importante nell’economia di squadra. Gli infortuni possono pesare, vedi la Juve con Pogba, su cui aveva puntato tanto, parecchi infortuni possono condizionare una stagione e un po’ di preoccupazione c’è. Ti condizionano soprattutto in attacco. Per chi deve recuperare un Napoli dove stanno bene tutti è un problema. Il Milan ha poi il problema De Ketelaere, adesso è il momento di tirare fuori qualcosa. L’investimento è stato giusto, vista l’età, ma se non rendi in una squadra che deve lottare per lo Scudetto è un problema. Lui può giocare in diversi ruoli, e se emerge lui poi…»

Milan, sta pesando tanto il mercato estivo insufficiente?

«Soldi ce ne sono pochi, a gennaio quelli forti nessuno te li dà. Ecco perché pesa il mercato di giugno, soprattutto per De Ketelaere. Ora deve far vedere qualcosa. Vedremo come tornerà poi Ibrahimovic. Per me è pesato anche il problema di Maignan, che è un giocatore forte. Quando devi recuperare non puoi sbagliare nulla, il Napoli sta bene a tutti i livelli e per questo è favorito rispetto agli altri. Vedi anche l’Inter, che se perde con il Napoli è difficile»