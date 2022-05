Di Gennaro: «Il Milan deve essere d’esempio per le altre società…». Le parole dell’ex calciatore ed opinionista

Antonio Di Gennaro ha parlato ai microfoni di TMW del Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore ed opinionista:

«Il Milan deve essere d’esempio per le altre società per come ha vinto questo Scudetto. Ha investito e lavorato bene n prospettiva. In attacco non basta Origi, visto che Ibrahimovic è un punto interrogativo per il futuro. E poi va capito se Leao rimane, un altro attaccante secondo me serve»