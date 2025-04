Di Francesco si sfoga per l’episodio tra Yeboah e Pavlovic: le dichiarazioni dell’allenatore del Venezia. Segui le ultimissime sul club rossonero

Le dichiarazioni di Di Francesco dopo Venezia Milan:

PAROLE – “Oggi mi ha dato veramente fastidio. C’è grande delicatezza per altre squadre. Stiamo lottando per rimanere aggrappati alla Serie A, è un peccato. Ho giocato a calcio a differenza di chi fa l’arbitro e non riconosce le situazioni di campo. La mia squadra ha cercato di giocare a calcio per tutta la partita, non meritavamo questo risultato per quanto continuiamo a credere nella salvezza“.