Di Carlo rivela: «Kamada aveva un accordo con il Milan, ma poi…»

L’agente di mercato, Gianluca Di Carlo, ha rivelato alcuni retroscena sul mancato approdo di Kamada al Milan, per poi andare alla Lazio

Intervenuto su Sportitalia, Gianluca Di Carlo, intermediario nel trasferimento di Daichi Kamada alla Lazio, ha raccontato alcuni retroscena sulle trattative di mercato avute anche con il Milan, con i rossoneri che erano stati molto vicini alla chiusura dell’affare.

LE PAROLE – «Il giocatore era a parametro zero e tante società erano andate su di lui: Milan, Liverpool, Benfica, Real Sociedad. I rossoneri cambiarono il management e mi risulta che non ci fossero più i riferimenti per gli accordi che erano stati presi. In tutto questo la Lazio ha fiutato l’affare ed all’entourage è piaciuta subito l’ipotesi. Non senza le ingerenze di tanti club. D’altronde parliamo di un giocatore che normalmente sarebbe valso 27-28 milioni di euro».