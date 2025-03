Di Canio: «C’è tanto egoismo, il Milan ridiventa squadra solo in un caso»

Di Canio ha parlato così del Milan, un pensiero che potrebbe far ben sperare in vista della semifinale con l’Inter?

«Nei derby contro l’Inter il Milan ridiventa squadra. Ritrova compattezza, ascoltano anche i dettami dell’allenatore; in quella situazione diventa pericoloso per l’Inter, perché è in quelle occasioni che è diventata squadra a prescindere da chi ci sia in panchina. Però trovo difficile trovare l’armonia nel Milan, c’è tanto egoismo e supponenza nei giocatori».