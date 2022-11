Deschamps: «Sono estremamente triste per Karim, ma ho piena fiducia nel mio gruppo». Le parole del ct francese

Didier Deschamps ha parlato dopo l’infortunio di Karim Benzema, che lo ha costretto a lasciare il Mondiale in Qatar. Ecco le parole del ct francese:

«Sono estremamente triste per Karim, per lui questo Mondiale era un obiettivo importante. Nonostante questo nuovo colpo per la squadra, ho piena fiducia nel mio gruppo. Faremo di tutto per affrontare l’immensa sfida che ci attende».