Deschamps ESALTA Maignan e Theo Hernandez: «Sorpreso da LORO? No, il motivo è molto SEMPLICE»

Didier Deschamps, CT della Francia, ha parlato in conferenza stampa elogiando Maigna e Theo Hernandez: le dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Euro 2024 contro la Francia, Didier Deschamps, CT della Francia, ha parlato così di Maignan e Theo Hernandez, calciatori del Milan:

PAROLE – «Non sono sorpreso, erano già due grandi campioni. In questa competizione hanno dimostrato la loro forza. La Francia non è una squadra difensiva però sa difendere molto bene. Non si può vincere unicamente difendendo, ma questa forza dovremo averla contro la Spagna. Dobbiamo però migliorare l’aspetto offensivo che finora non è stato al massimo».