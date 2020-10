Derby, l’Inter può recuperare Bastoni: la speranza di Conte

Derby, l’Inter spera di poter riavere a disposizione Alessandro Bastoni per la sfida di sabato prossimo contro il Milan

Una possibile buona notizia per l’Inter in vista del derby potrebbe arrivare con le nuove indicazioni del cts che dovrebbero entrare a breve in vigore: con l’accorciamento della quarantena (da 14 a 10 giorni) potrebbe bastare un solo tampone negativo ad Alessandro Bastoni per tornare nuovamente a disposizione di Antonio Conte in vista di Inter-Milan.

Bastoni, risultato positivo una settimana fa al primo tampone, potrebbe tornare a disposizione di Conte ad Appiano nella giornata di giovedì.