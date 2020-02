Derby della Madonnina: I migliori cannonieri nei derby di Milano

Da Andrii Shevchenko a Zlatan Ibrahimovic passando per Giuseppe Meazza, ecco chi sono i migliori cannonieri nei derby di Milano.

Il derby di Milano è storia del calcio italiano,ma non solo. Inter e Milan sono le sole formazioni europee di una stessa città a essersi laureate campioni continentali. Sono molte le storie dietro questa partita e tanti i calciatori che sono riusciti a segnare, chi più chi meno. Al primo posto della Classifica cannonieri nel derby della Madonnina c’è Andrii Shevchenko, storico attaccante rossonero che ha siglato ben 14 reti. Al secondo posto con 13 reti troviamo Giuseppe Meazza, a cui è dedicato lo stadio delle due squadre e calciatore che ha indossato sia la maglia neroazzurra che quella rossonera. Sul terzo gradino del podio sono in due, un interista e un milanista, parliamo di Itsvàn Nyers e Gunnar Nordahl con 11 reti.

Fuori dal podio ci sono calciatori che hanno comunque fatto la storia delle due squadre come Josè Altafini e Louis Van Hege per il Milan e Alessandro Altobelli, Roberto Boninsegna e Diego Milito per i neroazzurri. C’è anche chi i derby non smette di giocarli e sarà al centro dell’attacco rossonero domenica sera, Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha finora siglato 6 gol nei derby, 2 con la maglia dell’Inter e 4 con la maglia del Milan.